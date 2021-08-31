Мишустин пообещал поддержку креативной индустрии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство готово помогать креативной индустрии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.

Он напомнил, что только в 2021 году Фонд президентских грантов получит 11 млрд рублей, а президентский Фонд культурных инициатив - еще 3,5 млрд рублей.

Премьер подчеркнул, что "сейчас в нашей стране происходит взрывной рост креативных индустрий". "Мы рассчитываем, что с развитием креативной индустрии в стране будут появляться новые актеры, композиторы, музыканты", - добавил Мишустин.