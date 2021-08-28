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Филиал "Эрмитажа" на ЗИЛе начнут строить этой осенью

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Работы по возведению музейного комплекса "Эрмитаж" на площадке реорганизуемой промзоны ЗИЛ начнется осенью 2021 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Совсем недавно был утвержден проект московского филиала "Эрмитажа", который силами инвестора будет возводится на месте развивающейся сейчас бывшей территории завода ЗИЛ. Подготовительные работы начнут в самое ближайшее время и очень скоро начнется его возведение", - сказал он журналистам в субботу.

Бочкарев отметил, что строительство займет около 2-2,5 лет.

По его словам, пятиэтажное здание музейного комплекса будет включать выставочные, рекреационные помещения и конференц-холлы. Новый комплекс "Эрмитажа" станет заметной площадкой культурной жизни столицы и точкой притяжения, отметил заммэра.

Согласно проекту, на подземном этаже разместят помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны для хранения экспонатов и помещения службы эксплуатации. На первом этаже оборудуют демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивную зону, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения. Со второго по пятый этаж будут располагаться демонстрационные залы. В здании будет два эскалатора и три лифта разной грузоподъемности.

Москва ЗИЛ Эрмитаж Андрей Бочкарев

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