В Москве на ЗИЛе построят застекленную башню

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - На реорганизуемой территории бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы построят башню в технологии структурного остекления, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Завершить строительство планируют во втором квартале 2022 года.

Основание башни будет двухэтажным многоугольником, а к верхним этажам она будет сужаться за счет нескольких уступов.

"Структурное остекление создает эффект цельного строения, однако визуально делает здание более легким. В треугольные пилоны будет встроена ночная подсветка, которая позволит зданию быть заметнее в темное время суток", - рассказал через пресс-службу главный архитектор Сергей Кузнецов.

Архитектурное решение фасадов башни строится на сочетании остекленных поверхностей и металлических пилонов треугольной формы. Они будут пропускать внутрь здания больше света, а из-за отсутствия щелей и зазоров они будут меньше пылиться, считают в комитете.

На месте бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) реализуется проект нового квартала "Зиларт", предполагающий строительство более 1,5 млн кв.м недвижимости, а также создание нового парка "Тюфелева роща" и набережной Марка Шагала.