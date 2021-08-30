Приставы потребовали с ГК "Метрополь" Слипенчука 1,3 млрд руб. долга

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Судебные приставы Москвы получили из Хамовнического районного суда исполнительный иск о взыскании с ООО "Группа компаний "Метрополь" (подконтрольно бизнесмену Михаилу Слипенчуку) 1,32 млрд рублей.

Из материалов на сайте Федеральной службы судебных приставов России следует, что в отношении компании 24 августа открыто исполнительное производство. В документации не указано, кому задолжала ГК "Метрополь", категория значится как "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".

Группа компаний "Метрополь", по данным самой компании, является крупной инвестиционной промышленной группой, работающей в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов, говорится на сайте группы. Основной в группе является ООО "Инвестиционная финансовая компания (ИФК) "Метрополь".

ИФК "Метрополь" работала на российском фондовом рынке с 1995 года. В 2018 году ЦБ РФ аннулировал ее лицензии профучастника рынка ценных бумаг. Кроме того, в марте 2018 года ЦБ РФ аннулировал квалификационные аттестаты Слипенчука и заместителя гендиректора-контролера ИФК Елены Шапошниковой в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства РФ о ценных бумагах.

До 2019 года группе "Метрополь" также принадлежала лицензия на разработку Озерного месторождения полиметаллов в Бурятии. Строительство ГОКа на месторождении должно было стать одним из крупнейших проектов республики.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2015 году выручка ИФК "Метрополь" составила 28,76 млрд рублей, в 2017-м снизилась до 12,68 млрд, а затем резко упала - до 2,59 млрд рублей в 2018, 394 млн рублей в 2019 и 634 тыс. рублей в 2020. В 2015-2017 годах компания показала чистую прибыль в размере 29,86 млн рублей, 3,1 млн рублей и 939 тыс. рублей соответственно, а в 2018-2020 годах зафиксировала чистые убытки (32,49 млн рублей, 6,18 млн рублей и 7,8 млн рублей).

Слипенчук несколько раз входил в список богатейших бизнесменов России по версии издания Forbes: в 2015 году он занял 148-ю строчку с состоянием в $600 млн.

С декабря 2011 года по июнь 2017 года Слипенчук прерывал деятельность в "Метрополе" в связи с избранием депутатом Госдумы, где был заместителем председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.