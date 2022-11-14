Capex Озерного ГОКа вырос до 92,7 млрд рублей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Общий объем инвестиций в строительство Озерного ГОКа "Озерной горнорудной компании" Владислава Свиблова на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии оценивается в 92,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным на конец 2021 года проект оценивался в 84,5 млрд рублей (все суммы - без НДС). Таким образом, его стоимость выросла на 9,7%.

По данным чиновников, по состоянию на 1 ноября в проект вложено уже около 56 млрд рублей, или 60%.

"Проект находится на завершающей стадии, уже набран коллектив операционной фазы, который осуществляет поэтапные пусконаладочные работы смонтированного оборудования. Мы двигаемся в соответствии с графиком - с учетом смещения сроков подачи сетевого электричества", - приведены в сообщении слова Свиблова.

В настоящее время на обогатительной фабрике и объектах инфраструктуры ведутся строительно-монтажные работы. Допоставляется и монтируется ранее законтрактованное технологическое оборудование. Энергообеспечение предприятия на этапе строительства обеспечивается высоковольтной линией и подстанцией мощностью 35 кВ, также идет строительство ПС 110 кВ и ВЛ 220.

"Этот проект даст 4% мирового выпуска цинка, то есть это проект глобального масштаба. (. . . ) Ждем запуска и выхода на полную мощность", - заявил через пресс-службу министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Сроки запуска предприятия остаются прежними: 2023 год, выход на полную мощность запланирован на 2024 год.

В 2019 году проект освоения месторождения сменил владельца. Основным инвестором стал Свиблов. До этого лицензия принадлежала структурам ИФК "Метрополь" Михаила Слипенчука.

Запасы Озерного месторождения составляют 157 млн тонн полиметаллических руд, это одно из крупнейших цинково-свинцовых месторождений в России. Планируемый объем производства цинковых концентратов - до 597 тысяч тонн в год, свинцовых концентратов - до 82 тысяч тонн в год. Мощность по руде - 6 млн тонн в год.

В конце октября на "Озерном месторождении" была начата добыча полиметаллических руд, но пока добытую руду размещают на буферном складе предприятия. После ввода ГОКа руда будет поступать оттуда на комплекс крупного дробления.