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Собянин попросил РЖД бережно реконструировать тоннель в Сыромятническом проезде

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы попросила ОАО "РЖД" "бережно" подойти к реконструкции трамвайного тоннеля XIX века в Сыромятническом проезде, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин и пообещал внимательно следить за проектом.

Вопрос о судьбе тоннеля ему задали 1 сентября на встрече со студентами. Тоннель решили реконструировать ради прокладки дополнительных путей для четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4).

Мэр напомнил, что первоначальный проект был отвергнут властями.

"Проектировщикам было дано поручение найти решение, которое сохранило бы красоту тоннеля и решило задачу развития пригородного движения. Да и сам тоннель не мешает привести в порядок", - отметил он.

Теперь, по его словам, утверждено новое решение, которое предусматривает сохранение формы тоннеля и оригинального сплетения трамвайных путей.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открыли 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград - Раменское, Апрелевка - Железнодорожный и Пушкино - Домодедово.

Как ожидается, открытие МЦД-4 "Киевско - Горьковский" протяженностью 86 км с 39 станциями откроют в 2023 году.

Москва Сергей Собянин МЦД РЖД

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