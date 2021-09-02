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Речной электротрамвайчик в Москве могут назвать "Синичка" или "Жужа"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Участникам столичного проекта "Активный гражданин" предложили выбрать название для электрического трамвайчика, который будет курсировать по Москве-реке, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Москвичи могут проголосовать за одно из пяти названий, таких как "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Синичка" или "Неглинка", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что эти пять названий – в честь московских рек – были предварительно выбраны на сайте водного транспорта.

В Москве в следующем году планируют открыть два регулярных речных маршрута: "Парк "Фили" - Киевский вокзал" и "Автозаводский мост – Печатники". В каждом трамвайчике будет по 42 посадочных места, в том числе – для людей с ограничениями по здоровью. В салоне установят информационные экраны, там оборудуют места для самокатов и велосипедов, столики для работы, зарядки для гаджетов, настроят Wi-Fi. Оплатить проезд можно будет с помощью транспортной карты "Тройка", банковских карт или биометрической системы.

Речной трамвайчик появился в Москве в 1923 году, в 2006 году этот вид транспорта перестал работать.

Синичка Жужа

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