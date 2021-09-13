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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Речные трамвайчики в Москве будут носить имя "Синичка"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Первые электрические речные суда, которые с 2022 года будут курсировать по водным артериям Москвы, получат имя "Синичка", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Для первого электросудна москвичи уже выбрали название - "Синичка", оно начнет возить пассажиров в следующем году", - привели слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

За вариант "Синичка" проголосовало более 26% участников опроса в системе "Активный гражданин". Им было предложено выбрать название из пяти вариантов: "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Неглинка" и "Синичка". Все это - имена московских рек.

Регулярный речной транспорт вернется в Москву в 2022 году. Будет работать 20 электрических судов на двух маршрутах: от Киевского вокзала до Фили и от Автозаводского моста до Печатников.

Москва Максим Ликсутов

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