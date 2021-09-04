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Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Грузовик упал с эстакады в районе пересечения Третьего Транспортного кольца (ТТК) c Ленинградским проспектом. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы перекрыто, транспорт перенаправляют на дублер Ленинградского проспекта. В ГИБДД сообщили, что водитель грузовика в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Больше в аварии никто не пострадал.

По предварительным данным водитель автомобиля "КАМАЗ" двигался по разворотной эстакаде в сторону области и не справился с управлением, в результате машина упала на проезжую часть Ленинградского проспекта. На месте работают 3 экипажа ДПС и следственно-оперативная группа.

Москва

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