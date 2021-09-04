В Москве восстановили движение на месте упавшего с эстакады грузовика

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Движение по Ленинградскому проспекту в Москве восстановлено. Об этом сообщил департамент транспорта в Telegram.

Накануне поздно вечером движение перекрыли в сторону центра города из-за упавшего с эстакады грузовика. В аварии пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали с множественными переломами. Других пострадавших нет.

По предварительным данным водитель автомобиля "КАМАЗ" двигался по разворотной эстакаде в сторону области и не справился с управлением, в результате машина упала на проезжую часть Ленинградского проспекта. Прокуратура взяла расследование ДТП на контроль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.