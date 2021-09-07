Проезд на МЦК будет бесплатным в Москве 11 сентября

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) в День города, 11 сентября, смогут не оплачивать проезд, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В День города, 11 сентября, проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца", - написал Собянин в твиттере.

Мэр добавил, что в будни МЦК ежедневно пользуются более 500 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Москва отметит свое 874-летие 11 и 12 сентября.