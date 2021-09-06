Собянин сообщил, что День города в Москве пройдет без больших концертов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Москва отметит свое 874-летие в выходные, 11 и 12 сентября, без крупных концертов из-за ситуации с COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году будут достаточно скромные мероприятия. (...) Будет праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем", - сказал Собянин в интервью телеканалу "ТВЦ" в понедельник.

Он отметил, что в этом году в Зарядье пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем". Также мэр подчеркнул, что город во время празднований будет украшен.

О том, что Москва отметит свой день рождения во вторые выходные сентября, Собянин сообщил в середине августа. Тогда столичный градоначальник заявил, что программа празднования, формат и порядок мероприятий определят с учетом эпидемиологической ситуации.