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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Собянин сообщил, что День города в Москве пройдет без больших концертов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Москва отметит свое 874-летие в выходные, 11 и 12 сентября, без крупных концертов из-за ситуации с COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году будут достаточно скромные мероприятия. (...) Будет праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем", - сказал Собянин в интервью телеканалу "ТВЦ" в понедельник.

Он отметил, что в этом году в Зарядье пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем". Также мэр подчеркнул, что город во время празднований будет украшен.

О том, что Москва отметит свой день рождения во вторые выходные сентября, Собянин сообщил в середине августа. Тогда столичный градоначальник заявил, что программа празднования, формат и порядок мероприятий определят с учетом эпидемиологической ситуации.

Москва COVID-19 коронавирус Зарядье

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