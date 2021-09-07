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Собянин допустил превращение Комсомольской площади в площадь пяти вокзалов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Новую станцию МЦД-2 и строящуюся станцию МЦД-4 на месте платформы Каланчевская могут назвать Площадью трех вокзалов. Это предложили мэру Москвы Сергею Собянину студенты Российского университета транспорта (МИИТ) и жители Красносельского района столицы.

"По сути дела, да, эта станция - это новый вокзал, который соединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем. Здесь еще будет пятый вокзал для высокоскоростной магистрали, ВСМ", - сказал Собянин в ходе осмотра выполненных работ по улучшению условий дорожного движения в районе площади трех вокзалов и хода строительства новой железнодорожной станции для поездов наземного метро МЦД-2 и МЦД-4.

Он также отметил, что в районе Комсомольской площади ранее были восстановлены пешеходные переходы, некоторые из них не работали более 10 лет и порядка 30 лет. Также здесь была проведена реорганизация дорожного движения.

"Здесь (на Комсомольской площади) самая сложная точка в Москве с позиции железнодорожного транспорта: здесь сходятся три вокзала, пассажирские потоки, поезда. Сейчас мы находимся на одной платформе (МЦД-2), через некоторый промежуток времени сделаем вторую (МЦД-4)", - сказал журналистам глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

По его словам, после окончания строительных работ в районе Комсомольской площади возрастет поток автомобилей и частота движения поездов, но при этом благодаря установке специальных экранов снизится уровень шума.

Москва Сергей Собянин МЦД

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