Бытовой газ взорвался в девятиэтажке в Подмосковье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в девятиэтажке в Ногинске (Подмосковье), есть разрушения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв прогремел в квартире на 3 этаже. Обрушились перекрытия нескольких этажей", - сказал источник.

Экстренные службы в Подмосковье проверяют информацию о взрыве газа в жилом доме, сообщил "Интерфаксу источник в скорой помощи.

"Жители обратились за помощью и сообщили о взрыве предположительно газа в жилом доме на улице 28 июня", - сказал источник.

Информации о пострадавших пока нет.