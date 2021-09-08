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Трех человек извлекли живыми из-под завалов многоэтажки в Подмосковье

Повреждено не менее пяти квартир

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС сообщают о спасении двоих детей и одного взрослого из-под завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа.

"В результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме... по адресу: г. Ногинск, ул. 28-го июня, д. 9а произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, предварительно, повреждено пять квартир. Спасены три человека, в том числе два ребенка", - сказали журналистам в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в результате взрыва возгорания не последовало. Спасатели проводят поисково-спасательные работы.

"Дополнительно на место следуют спасатели Ногинского СЦ, центра "Лидер", Центрспаса и кинологи. На данный момент привлечено более 60 человек и 24 еденицы техники", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в девятиэтажке. Его могла спровоцировать неисправность магистрального газового оборудования или строительного баллона, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Будет также проверена версия о неосторожном обращении с газовой печью жильцов квартиры на третьем этаже.

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