В школах Москвы пройдут выездные занятия во время выборов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В столичных школах, где будут избирательные участки, занятия пройдут вне здания образовательного учреждения, сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки столицы.

"Для работы участковых избирательных комиссий с 17 по 19 сентября будут задействованы школьные здания. В связи с тем, что один из дней выборов выпадает на пятницу, для школьников организуют учебный процесс за пределами школьных зданий. Данный план работы школы готовили заранее, каждая образовательная организация составила индивидуальный график этого дня. (...) Ребята проведут увлекательный учебный день в музеях, парках, библиотеках, театрах, столичных технопарках", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что дистанционные занятия в этот период организованы не будут. Родители были предупреждены об этом заранее.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.