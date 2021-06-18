Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва пройдет с 17 по 19 сентября, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Проанализировав по совокупности все факторы и в первую очередь санитарно-эпидемиологическую безопасность, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант в данной ситуации - это три дня. Три дня, которые гарантируют санитарно-эпидемиологическую безопасность для здоровья наших граждан, это доступность и это удобство для наших избирателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в пятницу.

По ее словам, в этом случае "в первую очередь выиграют только избиратели", а также наиболее критикующие такое голосование партии.

"И хочу обратить внимание еще на один парадокс: на основе проведенного анализа прошлогодних выборов и выборов текущих, которые проходят практически каждые выходные, как ни странно, в выигрыше от трехдневного голосования в первую очередь оказались партии, которые его больше всего критикуют и не воспринимают. Это им на заметку, готовы поделиться своей аналитикой", - отметила Памфилова.

Глава ЦИК России сказала, что сложнее будет наблюдателям, но ЦИК сделает все, чтобы наблюдением были закрыты все участки. "Мы постараемся и методологически, и организационно создать им максимально благоприятные условия для наблюдения. Для нас это один из самых принципиальных вопросов", - сказала Памфилова

Кроме того, подчеркнула Памфилова, ЦИК России "категорически не согласен" с тем, что многодневное голосование повышает вероятность разного рода нарушений и фальсификаций.

"Но, не соглашаясь, мы берем на себя огромные обязательства сделать все возможное, прописать все процедуры и принять все необходимые меры, чтобы развеять все эти сомнения. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы наблюдатели были на каждом участке... Все, кто заинтересован в проведении честных и свободных выборов", - сказала глава ЦИК.

Председатель Центризбиркома также сообщила, что голосование на придомовых территориях не будет использоваться на предстоящих выборах в Госдуму.

"Голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали голосованием "на пеньках", оно достойно выполнило свою функцию. Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять", - сказала Памфилова.

"Мы предусмотрели только одну форму, и то, в очень ограниченных случаях, когда территориальные комиссии, исходя из местных условий, должны представить все необходимые причины, обосновать, почему они предлагают дополнительные к основным видам голосования", - сказала глава ЦИК РФ.

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