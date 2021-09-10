Скорректирована структура воздушного пространства в Московской зоне

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация сообщила о корректировке новой структуры воздушного пространства в Московской и смежных с ней зонах, введенной в конце прошлого года.

"Второй этап перехода на новую структуру воздушного пространства, а именно - корректировка элементов новой структуры - была совершена на основе предложений пользователей воздушного пространства, которые появились у эксплуатантов в ходе первого этапа освоения новой структуры, введенной 3 декабря 2020 года. Маршруты полетов воздушных судов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали более удобными. Повышена их экономическая эффективность для авиаперевозчиков. Проделана работа по снижению авиашума", - говорится в сообщении ведомства.

На момент перехода в воздушном пространстве Московской зоны находилось 24 судна.

Новая структура охватывает почти всю европейскую часть РФ. Она призвана повысить интенсивность полетов, снизить расход топлива, уменьшить загруженность диспетчеров. Основным разработчиком структуры было ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (подведомственно Росавиации), при этом она прошла независимый аудит американской компании Jeppesen (структура Boeing) и была согласована всеми крупными перевозчиками, говорил экс-вице-премьер РФ Максим Акимов.