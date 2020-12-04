Росавиация не фиксировала сбоев в работе новой воздушной схемы в Московской зоне

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация не зафиксировала нарушений и сбоев при полетах за первые сутки работы новой структуры воздушного пространства в Московской и смежных с ней зонах, сообщило ведомство.

Всего в пределах новой структуры выполнено 2 609 полетов, из них 2 026 совершили отечественные авиакомпании, сообщили в Росавиации. Иностранные перевозчики выполнили 184 рейса в российские города и 399 транзитных полетов. 209 полетов совершили структуры государственной и экспериментальной авиации.

"3 декабря 29 эксплуатантов выполнили в плановом режиме полеты на 21 аэродром европейской части страны. Это аэродромы, где сейчас обновляется навигационная база данных воздушных судов (FMS). В том числе выполнены без каких-либо осложнений полеты в аэропорты Ижевск, Астрахань, Киров, Курган и Ярославль, что подтверждает техническую возможность данных аэродромов принимать воздушные суда без исключений", - отметили в Росавиации. По данным ведомства, рейсы в эти города совершили, в том числе, "Аэрофлот", "Победа", S7, "ЮТэйр", "ИжАвиа", "Азимут".

Ранее авиакомпания "Победа" просила отложить начало работы новой структуры воздушного пространства в Московской и смежных зонах. Росавиация вовремя не опубликовала данные об изменениях структуры, из-за этого поставщик аэронавигационной информации "Победы" (им является структура Boeing - компания Jeppesen) не успевает обновить базы данных для аэропортов Астрахани, Ижевска, Кирова, Кургана, Назрани, Петрозаводска, Ярославля, сообщал гендиректор компании Андрей Калмыков в письме к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Из-за этого "Победа" вынуждена отменять рейсы в эти города, отмечалось в письме.

Новая структура охватывает почти всю европейскую часть РФ. Она призвана повысить интенсивность полетов, снизить расход топлива, уменьшить загруженность диспетчеров. Основным разработчиком структуры было ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (подведомственно Росавиации), при этом она прошла независимый аудит Jeppesen и была согласована всеми крупными перевозчиками, говорил год назад на тот момент вице-премьер РФ Максим Акимов. Это "фактически третья попытка утвердить структуру на правительственном уровне и итог практически девятилетней работы", отмечал чиновник.