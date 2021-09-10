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Путин выступит в "Зарядье" на мероприятии по случаю Дня города

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 11 сентября наградит российских победителей Олимпиады в Токио, выступит в Москве на торжественном мероприятии, посвященном Дню города, и посетит мемориальный комплекс, посвященный Александру Невскому, в Псковской области.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, по случаю дня города президент выступит на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье". До этого в Кремле он примет мэра Москвы Сергея Собянина.

"Далее в течение дня президент в Екатерининском зале первого корпуса Кремля примет участие в церемонии вручения государственных наград победителям Олимпийских игр в Токио. Уже в Георгиевском зале президент пообщается с олимпийскими чемпионами", - продолжил он.

По словам Пескова, "в середине дня президент отправится в Псков и далее отправится в деревню Самова - это Чудское озеро - где он посетит созданный там мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной".

Встреча Путина с российскими олимпийцами и вручение им госнаград первоначально было запланировано на пятницу, но затем перенеслось на субботу. В пятницу в Москве президент принял участие в церемонии прощания с трагически погибшим 8 сентября главой МЧС Евгением Зиничевым.

Владимир Путин Москва Сергей Собянин Зарядье

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