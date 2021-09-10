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Путин приехал на церемонию прощания с Зиничевым

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях почтить память трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.

Церемония прощания с Зиничевым проходит в Москве в пятницу. Проститься с министром пришли несколько тысяч человек. Среди них губернаторы, политики, общественные деятели и сослуживцы.

На прощание с министром перед отлетом в Минск приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Церемонию прощания посетил также зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

8 сентября МЧС России сообщило, что министр, находившийся на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, он возглавлял МЧС с мая 2018 года.

В четверг своим указом президент РФ присвоил Зиничеву звание Героя России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

В пятницу Зиничев будет похоронен в родном Петербурге.

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым

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На церемонии прощания в Национальном центре управления в кризисных ситуацияхАктер Михаил ПореченковСотрудники МЧС на церемонии прощанияСпикер Совета Федерации РФ Валентина МатвиенкоСотрудники МЧС несут цветы в память о погибшем главе ведомстваГубернатор Красноярского края Александр УссСотрудники МЧС на церемонии прощанияЦеремония прощания в Национальном центре управления в кризисных ситуацияхПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
На церемонии прощания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях
Владимир Путин Евгений Зиничев

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