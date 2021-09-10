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Трехметровые букеты из живых цветов появятся в Москве в День города

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Более 20 тыс. живых цветов пустят на трехметровые букеты, которые установят на улицах и площадях Москвы 11 и 12 сентября, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий
"Московские сезоны".

"Ко Дню города Москвы, на площадках в центре и округах появятся необычные арт-объекты из более, чем 20 тыс. живых цветов", - рассказали в оргкомитете.

Там добавили, что высота букетов составит более трех метров, ширина - свыше двух. Для создания каждого объекта понадобится около 2 тыс. цветов.

Фото: Московские сезоны

Такие букеты появятся на Тверской площади, а также на площадках фестиваля "Цветочный джем" на улицах Святоозерской, Перерва, Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, на Коптевском бульваре и на бульваре Дмитрия Донского.

Букеты будут составлены из разных цветов. Так, на Тверской площади установят букет из нескольких видов орхидей, протеи и стрелиции. На площади Революции появится букет, составленный из разноцветных гладиолусов и георгинов, а также садового тысячелистника.

Остальные цветочные композиции - в зависимости от места установки - соберут во французском, готическом и купеческом стилях, отмечают организаторы.

Трехметровые букеты будут украшать город всего два дня - 11 и 12 сентября.

Российская столица отметит свое 874-летие в выходные - 11 и 12 сентября. В эти дни в городе будут работать 35 праздничных площадок.
Городские парки будут открыты, в них можно будет гулять. В столице в эти дни пройдет ландшафтный фестиваль "Цветочный джем".
В парке "Зарядье" состоится праздничный салют и концерт.

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