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Салют в честь 874-летия Москвы посмотрели около 100 тыс. человек

Салют в честь 874-летия Москвы посмотрели около 100 тыс. человек
Праздничный салют в честь Дня города на ВДНХ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Залпы праздничного салюта в честь 874-летия Москвы на 26 площадках наблюдали десятки тысяч горожан, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, шоу началось в 21:00. В разных районах столицы его посмотрели порядка 100 тыс. москвичей и гостей города.

Он напомнил, что места запуска салюта располагались в парках Горького, Победы на Поклонной горе, Сокольники, Измайловский, Петровский, Лианозовский, Таганский, 50-летия Октября, а также на ВДНХ и в других точках города.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства в воскресенье уточнили, что пожарную безопасность в День города обеспечивали более 1 100 человек и более 300 единиц специальной техники. Отмечается, что было организовано дежурство в точках проведения салюта. Все мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий не допущено, сказали в пресс-службе.

Празднование 874-летия Москвы завершится в воскресенье, в городе продолжат работу 35 фестивальных площадок с торговлей и общепитом.

Из-за ситуации с COVID-19 крупные праздничные мероприятия - большие концерты - в Москве не проводятся.

Москва

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