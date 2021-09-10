СК завел дело после гибели двух москвичей в результате отравления арбузом

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Москве после отравления двух человек купленным в магазине арбузом. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве, дело заведено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

По предварительной информации следователей, семья купила арбуз в магазине на улице Совхозной. В результате члены семьи были госпитализированы, женщина и несовершеннолетний ребенок скончались в больнице.

Отмечается, что следователи выехали в городскую больницу для установления обстоятельств произошедшего.

СМИ сообщали, что не пострадал в результате только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз.

Кроме того, по данным СМИ и анонимных телеграм-каналов, арбуз был приобретен в магазине "Магнит". В пресс-службе сети сообщили, что "Магнит" выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование.

"Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства. "Магнит" снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной, до выяснения причин случившегося", - говорится в заявлении сети.

"Магнит" подчеркивает, что идентифицировал партию арбузов, которые продавались в магазине на Совхозной.

В начале сентября эта партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности.

Компания сотрудничает с Роспотребнадзором и органами правопорядка для установления всех обстоятельств случившегося.

В свою очередь Роспотребнадзор по Москве проводит расследование отравления купленным в магазине арбузом, после которого женщина и несовершенный ребенок скончались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.