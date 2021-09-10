"Магнит" после отравления семьи арбузами заявил, что их поставщик работает и с другими сетями

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Поставщиком партии арбузов, которые продавались в магазине "Магнит" на улице Совхозной в Москве и которыми могли смертельно отравиться женщина с ребенком, является крестьянско-фермерское хозяйство (КНХ) "Каныгин" – крупнейший российский производитель бессемянных арбузов, чья продукция поставляется и в другие крупные розничные сети, сообщили в пятницу в пресс-службе "Магнита".

В Краснодарском крае компания ежегодно собирает урожай в 40 тыс. тонн.

Глава КНХ Алексей Каныгин в свою очередь заявил о высоком качестве выращиваемой у них продукции. "Мы отвечаем за качество своих арбузов, на каждый из них мы клеим наклейку со своим брендом, нам не стыдно за свой продукт. Мы поставляем эти арбузы в Европу, они проверяют каждую машину, наше качество на голову превосходит европейские арбузы. Вся наша продукция проходит регулярные лабораторные проверки, я ручаюсь за качество каждого арбуза", - заявил он.

КНХ "Каныгин" сотрудничает с "Магнитом" в расследовании обстоятельств случившегося.

По предварительной информации СКР, после покупки арбуза в магазине на улице Совхозной члены семьи были госпитализированы, женщина и несовершеннолетний ребенок умерли в больнице. СМИ сообщали, что не пострадал только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть. Сеть "Магнит" начала внутреннее расследование.