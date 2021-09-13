Синоптики пообещали похолодание до нуля градусов в Москве к пятнице

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве поднимется в понедельник до летних значений, но уже вечером к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, к пятнице может похолодать до нуля градусов, сообщил Гидрометцентр России.

"С середины недели температура будет отставать от климатической нормы на 3-4 градуса", - говорится в сообщении. В Гидрометцентре связывают это с поступлением в Московский регион арктического воздуха.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в столице ожидается до 22-24 градусов, во вторник, 14 сентября, днем температура воздуха упадет сразу на десять градусов - до 12-14.

Гидрометцентр информирует, что ночи в Москве станут все холоднее. Во вторник температура опустится до 9-11, в среду и четверг - до 5-7, в пятницу и субботу местами - до нуля градусов.

Похолодание в столичном регионе будет сопровождаться ростом атмосферного давления - с 742 мм рт.ст. в понедельник до 757 мм рт.ст. в воскресенье.

Всю неделю в Москве ожидается облачная, с прояснениями погода, преимущественно без осадков. С понедельника до среды в городе возможно усиление ветра с порывами 15 м/с и выше.