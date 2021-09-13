Отопительный сезон стартовал в Подмосковье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тепло поступит в дома жителей Подмосковья в течение нескольких дней, сообщил в понедельник министр энергетики Московской области Александр Самарин.

"В связи с предстоящим похолоданием мы притупили к пробным топкам в эту пятницу. Начинаем разгонять систему. (...) Дня через три мы уже начинаем пуск тепла, чтобы при понижении температур в домах уже была комфортная температура", - сказал Самарин в ходе совещания губернатора Подмосковья с министрами и главами округов.

Он отметил, что сейчас объекты ЖКХ региона имеют высокий процент - 98,9% - готовности к отопительному сезону.