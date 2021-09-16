Заммэра Москвы сообщил, что новый кампус Бауманки планируется ввести в 2024 году

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Началась подготовка площадок для строительства нового ультрасовременного кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня ведется согласование проектно-сметной документации, оформление земельно-имущественных отношений и подготовка строительных площадок для последующего строительства кампуса знаменитой Бауманки", - сказал Бочкарев.

"В целом строительные работы планируется завершить в 2024 году", - пояснил заммэра.

Он отметил, что на территории в 16,05 га будет построен кампус общей площадью 169 тыс. кв.м.

"Новый кампус станет современным образовательным и общественным пространством мирового уровня. Здесь разместятся более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров, многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, спортивное ядро, культурно-досуговые пространства, а также комплекс современных общежитий на 2,4 тыс. студентов", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что благодаря открытию нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана сможет войти в первую сотню лучших университетов мира.