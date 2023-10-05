Москва передала в федеральную собственность два здания Бауманки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Москва передала в федеральную собственность два здания МГТУ имени Баумана, сообщила пресс-служба столичного Lепартамента городского имущества (ДГИ).

Общая площадь зданий превышает 5 тысяч квадратных метров. Они находятся по адресу Бригадирский переулок, 12, строения 1 и 2.

Уточняется, что новые центры в составе кластера МГТУ имени Н.Э. Баумана уже открыты. В центре биомедицинских систем и технологий планируют работать над проектами по клеточным технологиям, тканевой инженерии и живой мягкой материи, над цифровыми двойниками мягкой материи и клеточных систем, над цифровыми моделями мягкой материи и клеточных систем и другими. В инжиниринговом центре наземных транспортно-технологических систем будут работать над проектами в интересах предприятий автомобильной отрасли.

Напомним, что многофункциональный комплекс строится в рамках создания крупного кластера на территории вуза. Проект комплексного развития МГТУ имени Баумана, реализуемый правительством Москвы, предусматривает строительство и реконструкцию 14 зданий общей площадью около 170 тыс. кв.м.