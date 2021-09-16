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В Москве впервые применили новую терапию для лечения COVID-19

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В столице первой среди российских городов начали применять новые препараты группы моноклональных вируснейтрализующих антител, первыми пациентами стали беременные женщины. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию", - приводит слова Раковой официальный сайт столичной мэрии.

Она отметила, что при применении препаратов не зарегистрировано нежелательных явлений, была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток.

Данные препараты используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания, уточняется на сайте.

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