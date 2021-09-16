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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 226,3 млн

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 226 388 410, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний погиб 4 659 871 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где в общей сложности выявлено 41 536 615 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 66 618.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 347 325, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 443 928.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 034 610 заболевших, умерли 588 597 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 599,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 055 человек, в Индии - 318, в Бразилии - 2 746.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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