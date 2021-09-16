Вестибюль станции метро "Курская" в Москве закроют с 17 сентября по 19 ноября
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ремонт трех эскалаторов приведет к закрытию вестибюля станции "Курская" Арбатско-Покровской линии московского метро с 17 сентября до 19 ноября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Для входа и выхода в город пассажирам предлагают пользоваться расположенным рядом объединенным вестибюлем станции "Курская" Кольцевой линии.
В ведомстве рекомендуют планировать поездки заранее.