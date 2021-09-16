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Вестибюль станции метро "Курская" в Москве закроют с 17 сентября по 19 ноября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ремонт трех эскалаторов приведет к закрытию вестибюля станции "Курская" Арбатско-Покровской линии московского метро с 17 сентября до 19 ноября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Для входа и выхода в город пассажирам предлагают пользоваться расположенным рядом объединенным вестибюлем станции "Курская" Кольцевой линии.

В ведомстве рекомендуют планировать поездки заранее.

Москва Московский метрополитен Курская

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