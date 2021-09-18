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Собянин сообщил, что десять станций метро Москвы планируют открыть осенью

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена из десяти станций планируют запустить в ноябре, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

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"Будет пуск десяти станций одновременно. Когда он будет? Скорее всего, начало ноября, в ноябре месяце, может быть, чуть раньше", - сказал Собянин в интервью "Первому каналу".

Столичный градоначальник добавил, что ранее такое количество станций одновременно в метро не запускали.

Согласно демонстрируемой презентации, речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".

Собянин добавил, что после запуска указанных станций останется завершить работу над третью масштаба БКЛ. Ожидается, что это произойдет в 2022 году. При этом мэр не исключил, что часть проекта перенесут на первый квартал 2023 года.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового кольца от "Делового центра" до "Петровского парка".

Москва Сергей Собянин БКЛ

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