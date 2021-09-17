Венедиктов сообщил о ddos-атаках на московскую систему онлайн-голосования

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - На систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) идут ddos-атаки, система работает штатно, сообщил зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Поскольку одновременно шли ddos-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут. (...) Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать", - сказал Венедиктов журналистам.

Ранее в Минцифры сообщили, что по данным на 08:45 утра 17 сентября более 10% избирателей, записывавшихся на дистанционное электронное голосование, уже успешно проголосовали.

Дистанционное голосование в Москве проводится на собственной платформе mos.ru.