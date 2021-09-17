В Мосгоризбиркоме отрицают блокировку аккаунта в твиттере

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Аккаунт Мосгоризбиркома в твиттере работает штатно, доступ к нему не ограничен, сообщил "Интерфаксу" зампред комиссии Дмитрий Реут.

Он допустил, что доступ ограничили к уже недействующему, прежнему каналу МГИК.

Ранее о блокировке аккаунта комиссии в сервисе микроблогов сообщали СМИ и пользователи соцсетей.

В твиттере быстро находятся три микроблога с названием "Мосгоризбирком". В одном из них, который назван официальным аккаунтом комиссии, содержит ссылку на сайт МГИК, но не имеет голубого значка подлинной учетной записи, публикуются свежие ответы на запросы и жалобы избирателей.

Во втором, который также назван официальным и не имеет значка подтверждения подлинности, записи заканчиваются сентябрем 2014 года.

Третий микроблог сервисом "временно заблокирован", о чем свидетельствует уведомление на его основной странице.

В Москве и России 17 сентября идет первый день выборов в Госдуму.