Госдума запретит застройщикам перепродавать квартиры по повышенной цене

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы вместе с ДОМ.РФ подготовили законопроект, который решит проблему, при которой застройщик при несвоевременном завершении строительства имеет право вернуть дольщикам деньги со счетов эскроу и продать квартиры дороже и другим покупателям, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он считает, что нужно закрыть лакуну в законодательстве, которая это позволяет.

Аксаков объяснил, что речь идет о ситуации, когда при несвоевременном завершении строительства объекта возникает тема возврата дольщикам средств, размещенных на эскроу-счетах.

"В соответствии с действующим законодательством деньги вроде бы должны возвращаться, если нет дополнительного соглашения, дольщикам. Ну и здесь застройщик может диктовать свои условия - он говорит о том, что забирайте свои деньги и при этом, поскольку дом почти построен, он становится дороже, квадратные метры дороже и можно предлагать уже новым покупателям это жилье по новой цене", - сказал депутат.

Подготовленный законопроект, по словам Аксакова, направлен в Банк России на согласование.