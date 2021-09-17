В Москве открыли центральную часть нового парка на Павелецкой площади

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Первую очередь парка открыли в пятницу на Павелецкой площади Москвы, где многие годы шла стройка, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На "Павелецкой" закончился самый большой долгострой Москвы. На протяжении многих лет здесь была яма, на которую жаловались - абсолютно законно - жители, обращая внимание, что с этим безобразием нужно заканчивать", - сказал Собянин журналистам во время осмотра парка.

Мэр пояснил, что несколько лет назад территорию нынешнего парка изъяли у владельцев, которые не развивали площадку. При помощи нового инвестора - группы компаний "ПИК" - была разработана другая концепция устройства площади, проведены строительные работы.

"Здесь создается первоклассное общественное пространство, которое будет работать на все прилегающие районы и будет гордостью нашего города", - сказал мэр. По его словам, площадь стала одним из лучших мест в городе "по эстетике и наполнению".

В строй введена первая очередь проекта, вторую планируют запустить в ближайшие месяцы. Мэр добавил, что также будут благоустроены ближайшие к объекту улицы.

Комплекс с ТЦ и парк со световым фонтаном

В пресс-службе мэра и правительства Москвы пояснили, что решение о строительстве на Павелецкой площади торгово-развлекательного центра с паркингом было принято в конце 1990-х годов. К работам приступили в 2002-2003 годах, но у инвестора возникли проблемы, и в 2010-х стройку приостановили. В 2018 году права на объект передали группе компаний "ПИК".

На площади возвели пятиэтажный подземный многофункциональный комплекс с торговым центром и паркингом, создали ландшафтный парк площадью 3 га. В парке размещен световой фонтан и открытый амфитеатр. Кроме того, там созданы искусственные холмы и дорожки из натурального камня, высажены лиственные и хвойные деревья, кустарники, разбиты газоны.

Сейчас на Павелецкой площади завершают фасадные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, благоустройство ландшафтного парка. Общая строительная готовность комплекса составляет 90%.

Полностью реконструкцию и благоустройство Павелецкой площади планируют завершить до конца года.