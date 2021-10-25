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Более 16 тыс. деревьев и кустарников высадят на крупных магистралях Москвы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На крупных магистралях столицы осенью высадят деревья и кустарники, они очищают воздух, защищают горожан от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"На восьми улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тыс. деревьев-крупномеров и более 14 тыс. кустарников", - рассказал Бирюков журналистам в понедельник.

По его информации, взрослые липы, рябины, клены, сирень украсят Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Ломоносовский, Мичуринский, Балаклавский и Ленинградский проспекты, Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и транспортно-пересадочный узел "Лефортово".

"Больше всего крупномерных деревьев появится на Ленинградском проспекте - более 800. Таким образом, вместе с Ленинградским шоссе он станет абсолютным лидером как по количеству, так и по разнообразию видов деревьев и кустарников", - подчеркнул заммэра.

Бирюков добавил, что растения выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса. Деревья высаживают возрастом от 10 до 20 лет и высотой 3-7 м.

Москва

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