На одном из избирательных участков в Москве выпустили енота

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Енота выпустили на избирательном участке №1262 в Москве, сообщил руководитель Общественного штабе по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Чего только не увидишь в штабе - на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции", - написал Венедиктов в своем канале в телеграм-канале.

Венедиктов уточнил "Интерфаксу", что в настоящее время животное и его владелец находятся в полиции.

В пятницу в Москве открылось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и довыборах в Мосгордуму.