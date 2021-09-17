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Хроника последних дней СССР

ЦИК Башкирии проверит жалобы на недопуск на участки наблюдателей от одной партии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком Башкирии начал проверять сообщение о недопуске на избирательные участки республики наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса от партии "Справедливая Россия - За правду". Об этом "Интерфаксу" сообщил зампред комиссии Марат Гадилов.

По его словам, ЦИК по этой ситуации работает "с компетентными органами". Подробностей он не уточнил, то окончательного выяснения обстоятельств.

На массовый недопуск наблюдателей и членов УИК от партии на участке ранее сообщил в соцсетях кандидат в Госдуму по Стерлитамакскому избирательному округу.

В Башкирии работают 3 364 избирательных участка, дистанционное электронное голосование в республике не проводится. Кроме выборов в Госдуму, в регионе проходят дополнительные выборы депутатов Госсобрания-Курултая в трех округах, основные выборы депутатов горсовета Уфы, советов других городов и сел.

Башкирия ЦИК Башкирии Марат Гадилов Стерлитамакский округ Госдума

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