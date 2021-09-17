Защита обжаловала арест фигуранта дела об отравлении на Совхозной улице

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Обжалован арест Антона Котова - сотрудника компании, проводившей дезинсекцию в магазине "Магнит", сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Сергеев.

"Защита направила апелляционную жалобу на постановление Пресненского суда в отношении Котова. Мы просим апелляционную инстанцию отменить решение суда и избрать Котову более мягкую меру пресечения: залог, запрет определенных действий или домашний арест", - сообщил Сергеев "Интерфаксу".

В своем инстаграме он отметил, "что суд закрыл глаза на приведенные доводы защиты и изначально обозначил обвинительную линию поведения".

Адвокат подчеркнул, что защита на согласна с предъявленным Котову обвинением. "Следствие в постановлении о привлечении Котова в качестве обвиняемого ссылается лишь на проведенное исследование тел умерших, согласно которому были "выявлены признаки, дающие основания для установления диагноза - острое отравление ядом (ядохимикатами?) общетоксического действия". Токсическим веществом, вызвавшим отравление, согласно постановлению, "мог быть лямбда-цигалотрин, являющийся действующим веществом инсектицида "Цигатрин", - пояснил агентству Сергеев.

Вместе с тем, по его словам, "подтверждения причинно-следственной связи между действиями Котова и смертями не имеется".

"До сих пор не установлена ни причина смерти погибших, ни чем они отравились. При этом "Цигатрин" продается в открытом доступе, то есть никаких требований или рецептов для его покупки не требуется. Котов производил смешение "Цигатрина" 6 сентября 2021 года в соответствии с инструкцией по применению инсектицида - 0,7 гр./литр, распыление инсектицида он также производил согласно методике. Более того, "Цигатрин" является разрешенным для использования в магазинах средством", - отметил Сергеев.

Кроме того, добавил адвокат, обязанность по подготовке помещений к дезинсекционной обработке и созданию необходимых условий по технике безопасности для дезинсекции не входят в обязанности самого дезинсектора.

"Согласно требованиям СанПиН, перед проведением дезинсекции, руководители организаций, в которых проводится дезинсекция, должны информировать сотрудников о дате, времени проведения и мерах предосторожности и провести подготовку помещений к истребительным мероприятиям. Соблюдение этих требований также предусмотрено и договором заключенным между организацией, производившей дезинфекцию и магазином на оказание услуг", - заключил адвокат.

Котову предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Пресненский суд Москвы в минувшую среду по ходатайству следствия заключил его под стражу до 10 ноября.

Как сообщалось, 9 сентября из квартиры дома на Совхозной улице в различные часовые промежутки в медучреждения столицы с признаками острой интоксикации были доставлены члены одной семьи: женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось.

СМИ сообщали, что не пострадал только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз, купленный в магазине "Магнит" рядом с домом, где живет семья. Позже в прессе появилась информация о новых случаях отравления жителей этого дома.

В настоящее время приоритетная версия случившегося - нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине.