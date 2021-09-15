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Дезинсектор "Магнита" арестован до 10 ноября по делу о гибели двух человек

Дезинсектор "Магнита" арестован до 10 ноября по делу о гибели двух человек
Антон Котов в зале Пресненского районного суда
Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Москве Пресненский суд до 10 ноября арестовал Антона Котова - сотрудника компании, который проводил дезинсекцию в магазине "Магнит" на Совхозной улице, сообщили в пресс-службе суда. Он проходит по делу о смертельном отравлении двух человек, которые ели купленный в этом магазине арбуз.

Он вины не признает, говорил его адвокат Андрей Сергеев. Защита просила суд его не арестовывать или избрать для него более мягкую меру пресечения.

Котову вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК). Защита считает, что в материалах дела еще не установлена ни точная причина смерти пострадавших, ни чем они отравились.

9 сентября из дома на Совхозной улице были госпитализированы с симптомами отравления три женщины из одной семьи, которые ели арбуз, купленный в "Магните" в этом же доме. Сообщалось, что глава семьи арбуз не ел и не пострадал, но в больницу попали его жена, ее мать и дочь-подросток. Девочка и бабушка умерли. Позднее СМИ сообщили, что отравились еще несколько жильцов этого же дома.

13 сентября Роспотребнадзор Москвы сообщил, что в квартире заболевших и в магазине нашли следы вещества для дезинсекции, которым обрабатывали помещения в "Магните". Приоритетной версией следствия пока считается нарушение правил при обработке магазина от насекомых. Котова задержали в минувший понедельник.

Москва Магнит СКР Пресненский суд Роспотребнадзор Антон Котов Андрей Сергеев

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