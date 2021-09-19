Число проголосовавших онлайн москвичей превысило 1,7 млн

Явка электронных избирателей в Москве составляет 84%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В московской системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на утро третьего дня выборов по федеральному списку отдали голоса более 1,7 млн граждан, следует из данных сайта по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.

Согласно информации на сайте, явка электронных избирателей составила 84,4%, свои голоса за кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу отдали более 1,7 млн человек. В то же время, по одномандатному округу при такой же явке проголосовали также более 1,7 млн человек, на довыборах в Мосгордуму проголосовали более 67 тыс. граждан при явке 82,9%, а на выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Щукино при явке 82,1% свои голоса более 13 тыс. москвичей.

Голосование на выборах различного уровня началось 17 сентября и пройдет до 19 числа. В этот период граждане выбирают депутатов Госдумы, глав 12 субъектов РФ и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве идут довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.