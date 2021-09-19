Общая явка на выборы в Москве за два дня превысила 34%

Выборы идут в штатном режиме

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Общая явка московских избирателей на выборах за два дня составила 34%, сообщил в воскресенье журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов.

"По ситуации на 20:00 вчерашнего дня явка составила 34,42%", - сказал Ермолов на брифинге в общественном штабе.

Он уточнил, что это общая явка среди избирателей, голосовавших онлайн и традиционным способом. По словам Ермолова, наибольшая явка зафиксирована в Люблинском округе, худшая - в Кунцевском. Также он отметил, что значимых нарушений нигде не выявлено, выборы идут в штатном режиме.

Голосование на выборах различного уровня началось 17 сентября и пройдет до 19 числа. В этот период граждане выбирают депутатов Госдумы, глав 12 субъектов РФ и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве идут довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.