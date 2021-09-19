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Хроника последних дней СССР

Явка избирателей в Подмосковье к полудню превысила 32%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в Подмосковье по состоянию на 12:00 воскресенья проголосовали свыше 1,9 млн человек, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

"Явка на полдень 19 сентября составила 32,5%, что составляет 1 млн 919 тыс. человек", - сказал он журналистам.

В воскресенье стартовал последний день голосования на выборах в Государственную и Московскую областную думы.

В Подмосковье работает 4 042 избирательных участка. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах по установленным графикам работает 480 избирательных участков на открытом воздухе.

Подмосковье Мособлизбирком Илья Березкин

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