Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на 15:00 превысила 37%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более 2,2 млн жителей Подмосковья приняли участие в выборах по состоянию на 15:00 воскресенья, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

По его словам, на это время предварительная явка составила 37,63%. "Цифры уже внушительные, это 2 млн 221 тыс. По сравнению с полуднем прибавка составила 5,12%", - сказал он журналистам.

19 сентября стартовал последний день голосования на выборах в Государственную и Московскую областную думы.

В Подмосковье работает 4 042 избирательных участка. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах по установленным графикам работает 480 избирательных участков на открытом воздухе.