Кандидаты из "списка Собянина" лидируют во всех одномандатных округах Москвы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Во всех 15 одномандатных избирательных округах Москвы лидируют кандидаты из так называемого "списка Собянина", следует по результатам обработки в целом по городу 48,3% протоколов и большей части онлайн-голосов, передал корреспондент "Интерфакса".

Данные приводят в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

В одномандатном округе 196 продолжает лидировать представитель "Единой России" Тимофей Баженов (39,2%). Второе место - за кандидатом от КПРФ Валерием Рашкиным (22,6%).

Кандидат "Единой России" сохранил первенство и в округе 197: за Евгения Попова избиратели отдали 37,7% голосов. Следом идет выдвиженец КПРФ Михаил Лобанов (28,8%).

В округе 198 лидирует "справедливоросс" Галина Хованская с 29,9% голосов. На втором месте - самовыдвиженец Анастасия Брюханова (22,1%). Кандидат от "Единой России" Петр Толстой продолжает удерживать лидерство в округе 199, его выбрали 40,7% избирателей. Ближайший конкурент - представитель КПРФ Елена Гуличева - имеет 24,4% голосов.

В округе 200 лидерство захватил самовыдвиженец Дмитрий Певцов (39,2%). Ранее занимавший первое место кандидат КПРФ Денис Парфенов имеет 25,1%.

"Единоросс" Светлана Разворотнева с 38,4% лидирует в избирательном округе 201. За ней - представитель КПРФ Анастасия Удальцова (22,6%).

В округе 202 сохранил лидерство Дмитрий Саблин с результатом 42,1%. Его ближайший соперник - представитель партии "Новые люди" Даниил Махницкий - завоевал 17,4% голосов избирателей.

Кандидат "Единой России" Евгений Нифантьев - первый в округе 203 с результатом 41,3%. За ним следует выдвиженец КПРФ Виталий Петров (16,7%).

В округе 204 в лидерах "единоросс" Татьяна Буцкая (43,3%), на втором месте - кандидат от КПРФ Сергей Курганский (18,1%). В округе 205 первенство удерживает самовыдвиженец Анатолий Вассерман (35,2%), далее идет представитель КПРФ Сергей Обухов (22,1%).

Кандидат "Единой России" Александр Мажуга стал первым в округе 206 с результатом 37,7%. Следом - выдвиженец КПРФ Андрей Гребенник (22,4%).

В 207-м округе в лидерах "единоросс" Ирина Белых (38,5%). За ней - Иван Ульянченко из КПРФ (19,5%).

Самовыдвиженец Олег Леонов с результатом 28,5% лидирует в избирательном округе 208. За ним следует выдвиженец партии "Яблоко" Сергей Митрохин (20,7%).

В одномандатном округе 209 лидерство удерживает "единоросс" Александр Румянцев, за которого проголосовали 37,3% избирателей. На втором месте - кандидат от "Яблока" Игорь Николаев (17,8%).

Наконец, в округе 210 с результатом 42,3% голосов лидерство удерживает "единоросс" Роман Романенко. За ним - представитель КПРФ Михаил Таранцов с результатом 22,1%.

15 сентября мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в блоге "свой" список кандидатов в депутаты Госдумы. Помимо представителей "Единой России", в него вошли четверо самовыдвиженцев и представителей иных политических партий: Галина Хованская (198-й округ), Дмитрий Певцов (200-й округ), Анатолий Вассерман (205-й округ) и Олег Леонов (208-й округ).