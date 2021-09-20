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Хроника последних дней СССР

Собянин сообщил о победе всех его кандидатов на выборах в Думу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на выборах в Госдуму в городе победили все кандидаты, которых он поддержал и чьи имена были включены в так называемый "список Собянина".

По его сведениям, явка на выборах составила около 50% с учетом электронного голосования.

"Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города, - написал мэр в блоге. - Спасибо всем, кто проголосовал за "Единую Россию". За тысячи наказов, которые вы дали своим депутатам. Проблемы, поднятые во время избирательной кампании, заслуживают внимания, чьими бы сторонниками они ни высказывались".

Он также поблагодарил наблюдателей и Общественный штаб по наблюдению за выборами, которые обеспечили честность всех избирательных процедур.

Москва Госдума Единая Россия Сергей Собянин

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