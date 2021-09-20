Яблочник Рыжков лидирует на довыборах в Мосгордуму по одному из округов

Во втором округе побеждает представитель "Единой России"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 65,2% протоколов и части данных дистанционного электронного голосования на довыборах в Мосгордуму по избирательному округу N37 лидирует кандидат от партии "Яблоко" Владимир Рыжков, информирует общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Рыжков набирает 20,1% голосов. За ним следует Дарья Багина из КПРФ с результатом 18,7%. На третьем месте - Екатерина Раззакова от "Единой России" (17,6%).

В избирательном округе N19 обработали 30,3% протоколов и данные онлайн-голосования. По ним лидирует кандидат от "Единой России" Елена Кац (39,5%). Следом идет самовыдвиженец Петр Карманов (17,5%) и выдвиженец КПРФ Максим Лапшин (7,9%).

В столице в минувшие три дня прошли довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева.