МГИК утвердил избрание в Мосгордуму Владимира Рыжкова и Елены Кац

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Члены Мосгоризбиркома через голосование утвердили результаты дополнительных выборов в Мосгордуму 19-му и 37-му одномандатным избирательным округам, передает корреспондент "Интерфакса". Об этом объявил председатель комиссии Юрий Ермолов.

Выборы в 19-м округе выиграла канидат от "Единой России" Елена Кац, в 37-м округе выдвиженец от "Яблока" Владимир Рыжков.

Ранее избравшийся по 37-му округу от КПРФ актер и режиссер Николай Губенко умер в августе 2020 года. Избравшийсся по 19-му округу коммунист Олег Шереметьев был лишен мандата в январе 2021 года, поскольку получил условный срок по делу о присвоении бюджетных денег.