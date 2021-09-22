Поиск
Хроника последних дней СССР

МГИК утвердил избрание в Мосгордуму Владимира Рыжкова и Елены Кац

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Члены Мосгоризбиркома через голосование утвердили результаты дополнительных выборов в Мосгордуму 19-му и 37-му одномандатным избирательным округам, передает корреспондент "Интерфакса". Об этом объявил председатель комиссии Юрий Ермолов.

Выборы в 19-м округе выиграла канидат от "Единой России" Елена Кац, в 37-м округе выдвиженец от "Яблока" Владимир Рыжков.

Ранее избравшийся по 37-му округу от КПРФ актер и режиссер Николай Губенко умер в августе 2020 года. Избравшийсся по 19-му округу коммунист Олег Шереметьев был лишен мандата в январе 2021 года, поскольку получил условный срок по делу о присвоении бюджетных денег.

Мосгордума Москва Мосгоризбирком Владимир Рыжков Елена Кац

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста COVID-заболеваемости

В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста COVID-заболеваемости

Театр Джигарханяна сменил название

Театр Джигарханяна сменил название
Пандемия коронавируса

Распространение штамма COVID "дельта" в Москве достигло 100%

Распространение штамма COVID "дельта" в Москве достигло 100%

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве за неделю составил 24%

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчета онлайн-голосов

С воскресенья на Москву выпало больше половины месячной нормы осадков

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

В Москве ночью загорелся электробус

В Москве ночью загорелся электробус

Свыше 35% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора дня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');